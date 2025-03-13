TBMM Genel Kurulu toplandı (13 Mart 2025)

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Rize ve İlçelerinin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümü", İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Çalışan ve Emekliler İçin İYİ Parti Refah Paketi" ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman da "14 Mart Tıp Bayramı ve sağlık sisteminde yaşanan sorunlar" hakkında konuştu.

Harun Mertoğlu, Rize'nin hem coğrafi konumu hem de eşsiz özellikleriyle Türkiye'nin en özel şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, Rize denilince çaydan sonra ilk akla gelenin uçsuz bucaksız yeşil yaylalar olduğunu söyledi.

Rize'nin 1. Dünya Savaşı'nda 2 yıl süreyle Rus işgaline uğradığını anımsatan Mertoğlu, "2 Mart 1918'de bağımsızlığına kavuşmuş, bunu 9 Mart'ta Çayeli, 10 Mart'ta Pazar ve Ardeşen, 11 Mart'ta da Fındıklı ilçeleri takip etmiştir. Rize'nin kurtuluşu sadece işgalden kurtulmakla sınırlı kalmamış, aynı zamanda bu topraklarda yaşayan halkın özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun bir sembolü olmuştur." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Türkiye'de asgari ücret belirlemesinin hiçbir kuralı olmadığını kaydederek, seçim dönemlerinde hükümetin bu ücreti biraz yüksek belirlediğini, olmayan yıllarda ise işçiyi mağdur ettiğini savundu.

Öneri olarak bu düzenlemeyi kurala bağlamayı teklif eden Usta, "Kural da şu olsun. 1 Aralık'ta Türkiye, milli gelirini açıklıyor. Milli gelirde bir büyüme rakamı var. Cari fiyatlarla 1 Aralık'ta açıklanan 3. çeyrek milli gelir ne kadar arttıysa yıllık bazda, aynısı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücret artışı için baz teşkil etsin. Gelir ne kadar büyüdüyse çalışanın gelirini de aynı oranda arttıralım." ifadelerini kullandı.

Usta, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması, bayram ikramiyesinin ise en az 11-12 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

"BAYRAM HAVASINDA KUTLAYAMIYORUZ"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman da 14 Mart Tıp Bayramı'nı uzun süredir bayram havasında kutlayamadıklarını söyledi.

Sağlık sistemindeki yeni düzende, yapılan işin tıbbi kalitesinin değil, sayısal fazlalığının önem kazandığını dile getiren Yaman, sistemin "artan hasta sayısıyla gurur duyar hale geldiğini" ileri sürdü.

Artan iş yüküyle sağlık çalışanlarının mesleki adanmışlığını ve sisteme inancını kaybettiklerini aktaran Yaman, çalışanların, özlük haklarındaki mağduriyetler ve dengesizlikler nedeniyle tükendiğini savundu.