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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı...

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:10
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
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AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, 23 Kasım'da yaşanan Düzce depreminin açtığı yaraların sarılmaya devam edildiğini belirterek, depremde can kaybının olmadığını, 349 yaralıdan sadece ikisinin hastanede tedavisinin sürdüğünü, yoğun bakımdaki hastanın da servise alındığını anımsattı.

Hasar alan binaların tamamının eski yapılardan oluştuğuna dikkat çeken Çakır, 1999'dan bu yana binaların yüzde 75'inin yenilendiği Düzce'nin, depreme hazırlık konusunda örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlere seslenen Çakır, "Yapı stokları mutlaka yönetmeliğe uygun olmalı." dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman için bugüne kadar taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederek, "Hükümete çağrı yapıyoruz: Adıyaman'ımızın kamu yatırımlarını bir an önce bitirin." ifadesini kullandı.

"Engellilerin yaşadığı sorunlar" hakkında gündem dışı konuşan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, engelliler konusunda yapılan işlerin lütuf değil, görev olduğunu vurgulayarak, "Devlet bu görevin binde birini henüz yapmıyor." diye konuştu.

Engellilerin tüm medikal ve ihtiyaç malzemelerinin kamu tarafından ücretsiz karşılanmasını istediklerini anlatan Piroğlu, kamudaki engelli çalıştırma kotasının yüzde 10'a, engelli ödeneklerinin de asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. (AA)

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