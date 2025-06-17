TBMM Genel Kurulu toplandı: Can Atalay için çağrı! (17 Haziran 2025)

Başkanvekili olarak ilk kez Genel Kurul'da bulunduğunu belirten, partisine ve tüm milletvekillerine şükranlarını sunan Bingöl, TBMM'nin savaşın orta yerinde kurulduğunu, bu nedenle Meclis çatısının kutsal bir çatı olduğunu dile getirdi.

Bingöl, TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclis'ten bugüne kadar görev yapanlardan hayatını kaybedenleri rahmetle andı, hayatta olanlara sağlık ve huzur dolu bir yaşam diledi.

Meclis'in, tarihi boyunca dramatik olayların da yaşandığı bir yer olduğunu hatırlatan Bingöl, 12 Aralık 2023'teki bütçe görüşmelerinde Genel Kurulda kalp krizi geçiren ve 14 Aralık'ta kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i, kalp rahatsızlığı dolayısıyla tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i andı.

Bingöl, Önder'in ömrünü barışa adadığını dile getirerek, "Sırrı Süreyya Önder, barışı savunanların tarihe derin bir iz bıraktığını bizlere bir kez daha gösterdi. İnanıyorum ki kendisi gitti ama ruhu bir barış güvercini gibi bu çatı altında olacak ve umuyorum ki Sırrı Süreyya Önder'in barış çabaları, önümüzdeki süreçte hepimizin ortak çabası olacak." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini anımsatan Bingöl, "Bu iyi insanlarla milletin temsilcisi olmuş ve bugün aramızda olmayan tüm kayıplarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Bingöl, Meclis'in halk iradesinin hayat bulduğu, farklı seslerin ve düşüncelerin istişare edilerek milletin ortak geleceğinin oluşturulduğu yer olduğunu belirterek, "Ancak bu iradenin en temel dayanaklarından biri olan temsiliyet hakkı, bu dönemde ciddi bir ihlale uğramıştır. Halkın oylarıyla seçilen Can Atalay'ın hala cezaevinde tutulması, çok açık bir anayasa ihlalidir." diye konuştu. Bingöl, TBMM, bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet değerlerine, insan haklarına, hukuka, adalete, demokrasiye ve eşitliğe tavizsiz bir şekilde taraf olacağını vurgulayan Bingöl, şöyle konuştu:

"Ancak Başkanvekili sıfatıyla yürüteceğim tüm çalışmalarda her siyasi görüşten milletvekillerimizin söz hakkını özgürce kullanabildiği, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildiği, çoğulculuğu esas alan bir çalışma iklimi oluşturmaya özen göstereceğim. Çoğunluğun bu çatı altında korunması, halkın iradesinin tecelli etmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerleyebilmesinin garantisidir. Görevimi yürütürken, İçtüzük'e ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalacağım. Adaletle ve Meclisimizin tarihine yakışır bir ciddiyette görevimi yerine getireceğim."

Bingöl, güdeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak söz aldığını belirterek, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

İsrail'in saldırılarının bölge barışına, küresel istikrara ve insanlık onuruna yönelmiş açık bir provokasyon olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Tüm dünyanın sessiz kaldığı bu suskunluğu biz reddediyoruz. Bu coğrafyada sadece seyirci değiliz, biz bu coğrafyanın sahibiyiz. Türkiye, tarihsel hafızası, stratejik konumu ve vicdan temelli dış politikasıyla bu saldırganlığa karşı söz söyleme hakkına ve gücüne sahiptir." dedi.

Türkmenoğlu, İsrail'in, daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekrar ifade etmek istiyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ve beraberindeki heyet, TBMM Genel Kurulu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Bingöl, Papuaşvili ve beraberindeki heyete Genel Kurul adına "Hoş geldiniz" dedi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı'nın tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını, Milli Mücadele yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya nakledilen cephane ve insan kaynağının ulaştırılmasında tarihi bir rol üstlenen İstiklal Yolu'nun da sembolü olduğunu anlattı.

Çankırı'da kadın çalışma oranının yükseltilmesinin önemine değinen Yılık, "Bu sebeple, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde, mesleki eğitimlerin ilimiz genelinde desteklenmesi ve Çankırı ilimizde halihazırda mevcut olan 1 kadın kooperatifi sayısının artırılması yönündeki çalışmamız sürmektedir." diye konuştu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise cuma günü Kars Organize Sanayi Bölgesi'ne atık su arıtma tesisi ihalesinin yapılacağını ve bu projeye 2025 Yılı Yatırım Programı'nda bin lira ayrıldığını öne sürerek tepkisini dile getirdi.