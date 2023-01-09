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Memura yüzde 30 zam teklifi. Kritik hafta başlıyor

TBMM, bu hafta memur ve emekliler için mesai yapacak. Memur ve emeklilerinin zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını 5 bin 500'e çıkaran düzenleme Komisyon'da ele alınacak.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 01:20
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TBMM memur ve emekliler için mesai yapacak

Memura yüzde 30 zam teklifi. Kritik hafta başlıyor
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Memur ve emeklileri ilgilendiren düzenleme pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilecek Meclis bu hafta memur ve emekliler için mesai yapacak.

Düzenleme ile maaşların zam oranları belirlenirken 2023 yılının ilk 6 ayına ait işverenlere asgari ücret desteği de 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.

Teklif hafta içinde Genel Kurul'da ele alınacak böylelikle zamlı maaşların ocak ayındaki ödemelere yetişmesi sağlanacak.

KADRO DÜZENLEMESİ

Sözleşmelilere kadro teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenleme ile 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçen sözleşmeliler için 1 yıl aday memurluk süreci olacak.

ÖZEL CEZAEVİ KURULACAK

Beklenen bir diğer düzenleme de 7'inci yargı paketi olacak. Düzenleme ile çat kapı haciz işlemi tarihe karışacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. (AA)

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