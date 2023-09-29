TBMM yeni yasama yılına hazır. İşte detaylar

TBMM Genel Kurulu, 2,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle çalışmalarına başlayacak. Yeni yasama yılının açılışı, 1 Ekim'de başlayacak.

KAYNAK: AA
TBMM yeni yasama yılına hazır. İşte detaylar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Mecliste 28. Dönem 2. Yasama yılı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

1 Ekim'de açılacak olan TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılına hazır hale getirildi. TBMM Genel Kurulu’nda teknik personel aksaklıkları giderdi.

Milletvekillerinin olduğu bölümde çalışmalar yapılarak, odası bulunmayan milletvekilleri için yeni odalar hazırlandı.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, yeni yasama yılı öncesi son hazırlıkları AA muhabirine anlattı.

Uzun, milletvekilleri sahada çalışırken Meclis Genel Kurulu ve fiziksel mekanların 1 Ekim'e hazır hale getirildiğini, personel eğitimlerinin tamamlandığını belirtti. Uzun, "Şu anda hazır bir şekilde bekliyoruz. 1 Ekim'i büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu dönem Meclis açılışı Cumhuriyetimizin 100. yılına tekabül eden bir açılış. Meclisin yeni bir motivasyonla, yeni bir heyecanla bu açılışı beklediğini ifade etmek istiyorum." dedi.

1 Ekim öncesinde Meclis'te yapılan hazırlıklara ilişkin de bilgi veren Uzun, "İrili ufaklı tadilatlarımızın sayısı 100'leri geçti. Sayın vekillerimizin çözümünü beklediği oda problemi vardı. Biz o odaları bitirdik. 1 Ekim'de geldiklerinde milletvekillerimizin eksik olan odalara yerleşmesi artık mümkün, bunun için de mutluyuz. Florya Köşkü ile ilgili tadilat süreci vardı, orada da işlerimiz çok hızlandı. Çok yakın bir zamanda, önümüzdeki sezonda orayı halledeceğiz. Hızlı bir şekilde tadilatımız, restorasyonumuz orada da devam ediyor. Onun dışında Şeref Holü, Genel Kuruldaki sistemlerin çalışması, ana binalardaki odalar, Halkla İlişkiler Binası'ndaki odalar, seramız ve İstanbul'daki birimlerimizle, Yalova tesisimizle Meclis'e ait bütün unsurlarla personel olarak da biz hazırız." diye konuştu.

Uzun, Meclis'te birtakım değişiklikler de yapmak istediklerini dile getirerek, "Serayla ilgili bazı düşüncelerimiz var. Orada bazı rahatlatıcı unsurlar düşünüyoruz. Onun dışında yeni projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte bu tür yenilikleri arz edeceğiz. Bunların çok da beğeni toplayacağına inanıyorum. İdari teşkilat olarak Sayın Meclis Başkanımızın da talimatları ile Meclisimizi sürekli yeniliklerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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ÖNCE AÇILIŞ SONRA OTURUM

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Genel Kurul salonundaki oturma düzenine ilişkin şunları söyledi:

"Yeni bir grup oluşunca hem ana binada çalışabilecek bir mekan tahsis etme yükümlülüğümüz var hem de Genel Kurul'da bir çalışma düzeni var. Hem Meclis idaresinde hem de grupta yer alan milletvekillerimiz için ana binadaki fiziki mekan sorununu çözmüş bulunuyoruz. Orada odaları tamam. Genel Kurulla ilgili nihai bir toplantının yapılması gerekiyor. Meclis Başkanımız Grup Başkanlarıyla birlikte bir karara varacak. Umarım yakın bir zamanda Genel Kurulla ilgili de nihai bir karar verilmiş olur."

Uzun, TBMM'nin 28. Dönüm 2. Yasama Yılı açılış programını da aktararak, "TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelecek ve Meclis Genel Kuruluna hitap edecek. TBMM Başkanımız Meclisi yönetecek. Ardından gece de resepsiyon olacak. 1 Ekim bu seremonilerle, kutlamalarla bayram havasında geçiyor. Bu heyecan hepimize yansıyor. Hem Meclis açılışı hem de akşamki resepsiyon için davetiyelerimiz ilgili yerlere gitti. Şu anda biz bütün hazırlıkları yapmış durumdayız." bilgisini verdi.

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