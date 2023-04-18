TBMM yeni yaşına hazırlanıyor. Özel gündem ile toplantı çağrısı yapıldı

Seçim öncesi tatile giren TBMMM, kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları çerçevesinde özel gündem ile toplanacak.

TBMM yeni yaşına hazırlanıyor. Özel gündem ile toplantı çağrısı yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile giren Meclis’i 23 Nisan Pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

MECLİS'İN 23 NİSAN PROGRAMI BELLİ OLDU

Meclis’in açılışının 103’üncü yıl dönümü ve ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Meclis Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayacak.

Şentop ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından da 1’inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan özel gündemiyle toplanacak, siyasi partilerin temsilcileri konuşma yapacak.

134 DEPREMZEDE ÇOCUK KATILACAK

Meclis’te ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK iş birliğinde ‘Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği’ düzenlenecek. Etkinlik, 23-26 Nisan’da devam edecek. TBMM bahçesinde, farklı temalarda bilim stantları açılacak ve oyun alanları kurulacak. ‘Milletin Çocukları Meclis’in Çocukları Projesi’ kapsamında, TBMM Genel Kurulu’nda ‘Çocuk Özel Oturumu’ yapılacak. Oturuma ise depremzedelerin de yer alacağı 134 çocuk katılacak. (DHA)

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