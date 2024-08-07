TBMM’de Instagram toplantısı

Kaynak: AA
TBMM’de Instagram toplantısı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bu hafta veya haftanın başında Instagram ve genel dijital konularla ilgili komisyon toplantısı yapacaklarını duyurdu. Yayman, dijital ağ sağlayıcılarının Türkiye'nin hukukuna, kurallarına ve kamu düzenine uygun hareket etmelerini beklediklerini belirtti.

Sansüre ve yasaklamalara karşı olduklarını vurgulayan Yayman, dijital platformlardan sorumluluklarını yerine getirmelerini talep ettiklerini ifade etti. Instagram'a erişim engeli getirilmesi konusundaki müzakerelerin sürdüğünü de ekledi.

Yayman, müzakerelerin daha az beklenti yaratacak şekilde, ekranlardan uzak ve sonuç odaklı yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Instagram ve Meta'nın Türkiye'deki kurallara uyum sağlaması durumunda sorunun daha kolay çözülebileceğini düşündüğünü söyledi.

Yayman, komisyon toplantılarında Meta yetkililerini iki kez dinlediklerini ve Türkiye'de bir temsilcilik açılması taleplerini ilettiklerini hatırlatarak, Meta'nın bu talepleri olumlu karşıladığını belirtti. Ancak çifte standart uygulamalarına karşı taleplerinin sürdüğünü ve dijital ağlarda ideolojik ve dini değerlerle ilgili yanlış anlaşılmaları eleştirdi.

Gelecek süreçte Meta yetkililerinin tekrar komisyona davet edilebileceğini belirten Yayman, komisyonun en fazla toplantı yapan komisyonlardan biri olduğunu ve TikTok ile diğer dijital platform yetkililerini dinlemeye devam ettiklerini ifade etti. Şu anda Meta yetkililerinin yeniden davet edilmesi yönünde bir talep bulunmadığını ekledi.

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