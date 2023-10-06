TBMM'de koltuk kavgası çıktı. Genel kurulda gergin anlar

Gelecek ve Saadet Partili milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda komisyon sıralarına oturarak, gruplarına salonda yer verilmemesini protesto etti.

TBMM'de koltuk kavgası çıktı. Genel kurulda gergin anlar

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.

Olaya göre, Gelecek ve Saadet Partili milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda komisyon sıralarına oturarak, gruplarına salonda yer verilmemesini protesto etti. Protesto sonrası genel kurula ara verildi.

Olayın ardından Meclis Başkanvekili Bozdağ, yeni bir siyasi parti grubu kurulması nedeniyle Genel Kurul oturma düzeninde değişiklik yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu ifade ederek, konu hakkında Başkanlık Divanı toplantısında oturma düzeni konusunda komisyon kurulduğunu belirtti.

TARTIŞMA YAŞANDI

Komisyonun, bir karar alarak Başkanlık Divanı’na ileteceğini belirten Bozdağ, komisyon sıralarında oturan Saadet Partisi milletvekillerinden, milletvekili sıralarına geçmelerini istedi. Bozdağ’ın uyarısını dikkate almayan milletvekillerine AK Parti’li milletvekilleri tepki gösterdi ve tartışma yaşandı.

SELÇUK ÖZDAĞ'DAN ARA TALEBİ

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 6 Temmuz’da Saadet Partisi grubunun kurulduğunu hatırlatarak, diğer partilere tanınan hakların kendilerine de verilmesini istedi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de Bozdağ’dan bu konuya bugün geçici bir çözüm bulmasını ya da Meclis’in çalışmalarına ara vermesini talep etti.

Genel Kurul’a kısa süre ara verildikten sonra görüşmelere geçildi. Saadet Partili milletvekilleri aranın ardından komisyon sıralarında oturmaya devam etti.

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