TBMM'de Noterlik Kanunu'nun ilk iki maddesi kabul edildi

Kaynak: ANKA
TBMM'de Noterlik Kanunu'nun ilk iki maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da partilerin önergeleri üzerindeki görüşmelerin ardından, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen 16. maddesi yeniden düzenlenmek üzere geri çekilen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Torba teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmelerine yarın saat 14.00'te devam edilmek üzere birleşim kapandı.

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