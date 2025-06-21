TBMM’de soykırım tartışması! Karakaş, sessiz kalmadı

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, TBMM Genel Kurulu'nda haddini aşan ifadeler kullanan DEM Milletvekili George Aslan'a yaptırım uygulanmasını istedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, bir kez daha sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Karakaş, Meclis'te sözde Ermeni soykırımı üzerinden propaganda yapan DEM Milletvekili Garo Paylan'a uygulanan yaptırımı hatırlatan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"2017’de sözde Ermeni soykırımı ifadesini kullanan HDP’li vekile Meclis’te yaptırım uygulanmıştı. Peki bugün aynı ifadeleri dile getiren DEM Partili için neden sessizlik var? İYİ Parti olarak TBMM’ye resmi başvurumuzu yaptık. Gazi Meclis’te sözde soykırım propagandası yapan DEM Partili şahsa yaptırım uygulanmalıdır."



