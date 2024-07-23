TBMM'de "televizyon" tartışması

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda tartışmalı bir kanun teklifi görüşmeleri, 17 Temmuz'da başladı ve yoğun tartışmalar sonucu ertelendi. Bugün, Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda devam eden toplantı öncesinde, komisyon çalışmalarını takip etmek için koridorda bulunan televizyonun kaldırılması dikkat çekti. Bu durum, muhalefet sıralarından tepkilere neden oldu. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, televizyonun ilk toplantı sırasında zarar gördüğünü ve onarılacağını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, toplantı sırasında bir video yayınlayarak, sokak hayvanlarının ölümüne yol açabilecek kanun teklifinin görüşüldüğü sırada, komisyon çalışmalarını izlemek için kullanılan televizyonun kaldırılmasına tepki gösterdi. Dinçer, yaşananları, popüler bir Türk filmi olan Vizontele'deki bir sahneye atıfla eleştirdi ve AKP'yi, yasanın çalışmalarının izlenmesini engellemek amacıyla televizyonu kaldırmakla suçladı. Ayrıca, hayvan hakları savunucuları olarak, ölüm yerine yaşamı savunacaklarını vurguladı.