TBMM’ye olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı

CHP, SP, DEVA ve DP son günlerde yapılan zamlar sonrasında TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

KAYNAK: ANKA
TBMM’ye olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, TBMM’yi son günlerde yapılan zamlar nedeniyle olağanüstü toplantıya çağırdı. Yapılan çağrıda, “Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir” denildi.

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerini bugün ortak imza ile TBMM’yi 25 Temmuz Salı günü toplanmaya çağırdı.

Milletvekillerinin Meclis Başkanlığı’na sunduğu görüşme talebinde şunlar kaydedildi:

“SORUNLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEKTEDİR”

“Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ve ekonomi yönetiminin hatalarının yarattığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği Haziran 2018 sonunda dolar 5,80 TL civarındayken, aradan geçen 5 yılda Türk lirası tüm para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmiş ve dolar 26,32 TL’ye kadar yükselmiştir.

"İKTİDAR VE CUMHUR İTTİFAKININ YANLIŞ TERCİHLERİ İLE ORTA DİREK TAMAMEN ÇÖKMÜŞ"

Yapılan hatalar hız kesmemiş ve bir yanlışı düzeltmek adına atılan yeni adımlar daha büyük yanlışları beraberinde getirmiştir. Son 5 yıl içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun tartışmalı verilerine göre bile enflasyon yükselmiş, işsizlik sorunu aynı ağırlığıyla devam etmiş, yurttaşlarımız ciddi bir yoksulluk ve güvencesizlikle baş başa kalmışlardır.

İktidar partisi ve Cumhur İttifakı’nın yanlış tercihleriyle orta direk olarak tanımlanan kesim çökmüş, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatını idame ettirmek zorunda kalan yurttaşlarımızın sayısı olağanüstü oranda artmıştır.

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde uygulanan seçim ekonomisinin de etkisiyle, seçim sonrası atılan adımlar vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarını daha da ağırlaştırmış, KDV, ÖTV ve diğer bazı vergi ve harçlara arka arkaya yapıları zamlarla, başta akaryakıt olmak üzere çok sayıda mal ve hizmetin fiyatları yükselmiştir.

“VATANDAŞLARIN RAHAT BİR NEFES ALABİLMESİ İÇİN PARLAMENTONUN ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR”

Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Tüm bu gerekçelerle ekte yer alan Genel Görüşme önergesinin Genel Kurul’da görüşülmesi amacıyla yüce Meclisimizin olağanüstü toplanması öngörülmektedir.

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