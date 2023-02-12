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TCDD'den depremzedelere ücretsiz tren

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), afetzedelerin deprem bölgesinden ücretsiz taşındığını duyurdu.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 17:09
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TCDD depremzedeleri ücretsiz taşıyor

TCDD'den depremzedelere ücretsiz tren
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TCDD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gün birlik olma zamanı! TCDD ailesi olarak afetzede vatandaşlarımızı trenlerimiz ile deprem bölgesinden ücretsiz taşıyoruz. En büyük gücümüz, dayanışma ruhumuz" denildi.

Paylaşımda yer alan görselde ise "Depremzede vatandaşlarımızın, depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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