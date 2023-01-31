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Tren bileti satış sistemi yenilendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı, ana hat ve konvansiyonel trenler için bilet satışı yapılan e-bilet mobil uygulama sisteminin yenilendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 14:27
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TCDD Taşımacılık Tren Bileti Satış Sistemi Yenilendi

Tren bileti satış sistemi yenilendi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde günde yaklaşık 70 bin yolcuya bilet satışı yapıldığı, bu nedenle bilet satışı yapılan kanalların çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması amacıyla bilişim dünyasındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Yenilenen platformun sadece bilet satışında kolaylık sağlamayacağı, kapasite yönetimine akıllı çözümler üreteceği, yolcu taşımacılığına yardımcı hizmetlerin de verilmesini sağlayacağı kaydedildi. Platformda vatandaşların gidecekleri yerde araç kiralama, otel rezervasyonları gibi ek hizmetleri de satın alabilmeleri için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Yenilenen platformun 21 Ocak tarihi itibarıyla devreye alındığı, 'bilet.tcdd.gov.tr' internet sitesi ile İOS ve Android mobil uygulamalara sahip olduğu ve uygulamaların ücretsiz olarak indirilerek kullanılabileceği bildirildi.

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