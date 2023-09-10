TCDD'den kablo çalan hırsızlara suçüstü

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) kablo çalan hırsızları suçüstü yakaladı.

KAYNAK: İHA
TCDD'den kablo çalan hırsızlara suçüstü

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde TCDD'ye ait bakır tellerin çalındığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, yaptığı operasyon sonucunda S.K. M.Ş.S., H.H.D., E.K., A.K., Y.K. ve H.E. isimli 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Taşeron firma çalışanlarının çelişkili beyanları üzerine jandarma tarafından yapılan araştırma ve PTS incelemeleri neticesinde olayın taşeron firma çalışanları tarafından yapıldığı, çalınan bakır tellerin Kahramanmaraş merkezde Y.D. isimli hurdacıya satıldığı tespit edildi.

Olayda çalınan malzemeden fazla bakır telin ele geçirilmesi nedeniyle şüphelilerin 17 Temmuz 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ve Pazarcık ilçeleri ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen yine TCDD'ye ait bakır kablo hırsızlığı olaylarının failleri olduğu tespit edildi. Meydana gelen olayda yakalanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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