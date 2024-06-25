TCDD'ye para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından verilen karar doğrultusunda, bir engelli olan İ.Ş'nin TCDD'nin ücretsiz seyahat hakkı kısıtlamasıyla ilgili başvurusu incelendi.

İ.Ş, ücretsiz seyahat hakkını kötüye kullanmadığını savunarak ayrımcılık iddiasında bulundu. TCDD ise yapılan incelemede, engelli vatandaşların aldıkları biletleri kullanmadıkları ve bu durumun kamu zararına yol açtığı tespit edildiğini belirtti.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle TCDD'ye 9 bin 441 lira idari para cezası kesti.

180 GÜNLÜK KISITLAMA AŞIRI KÜLFET YÜKLÜYOR

Kararda, TCDD'nin kamu zararını önleme ve hizmetin düzgün sağlanması gerekçeleriyle uyguladığı kısıtlamanın meşru olduğu kabul edilse de, bu kısıtlamanın aşırı ve orantısız bir külfet oluşturabileceği vurgulandı. Özellikle, engelli bireylerin yaklaşık altı ay boyunca ücretsiz bilet hakkından mahrum bırakılmasının aşırı bir külfet olduğu ve bu durumun makul bir orantılılık içermediği aktarıldı.



Kararda ayrıca, ücretsiz bilet hakkının kötüye kullanılmasını önlemek için alternatif çözüm yollarının düşünülmemiş olması ve kişilerin önceden uyarma veya bilet bedelinin geri ödenmesi gibi seçeneklerin göz ardı edilmiş olması eleştirildi.



Sonuç olarak, TİHEK İ.Ş'ye verilen idari para cezasının, ayrımcılık yasağına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi.