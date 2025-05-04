TCG BÜYÜKADA Karaçi’de: Dostluk mesajı

Düzenleme: Kaynak: İHA

TCG BÜYÜKADA, Pakistan’ın Karaçi Limanı’na ulaştı. Türkiye-Pakistan deniz iş birliğini güçlendirecek ziyaret, 7 Mayıs’a kadar sürecek.

MİLGEM çerçevesinde üretilmiş Ada Sınıfı korvetlerin ikincisi olan savaş gemisi TCG BÜYÜKADA, Umman'ın ardından Pakistan'a ulaştı.

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Liman ziyareti çerçevesinde Karaçi Limanı'na yanaşan TCG BÜYÜKADA, Türkiye ve Pakistan Deniz Kuvvetleri yetkilileri tarafından karşılandı.

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Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin iki deniz kuvveti arasında karşılıklı anlayışı artırmayı ve denizcilik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

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TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi'ye yaptığı liman ziyaretinin 7 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi.

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Pakistan medyasına göre, TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi Limanı'na ziyaretinin Pakistan ile Hindistan arasında gerginliğin arttığı bir döneme denk gelmesi, Pakistan ve Türkiye arasında derinleşen savunma iş birliğinin bir işareti olarak öne çıkıyor.

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