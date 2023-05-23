TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasına büyük katkılar sunan Nusret Mayın Gemisi’nin anısına inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı.

TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

AA

Zonguldak'ta limana yanaşan gemiyi gezen ziyaretçilere bilgi veren görevliler, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin, 2011'de Türk Deniz Kuvvetlerince Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edildiğini anlattı. Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.

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Vali Mustafa Tutulmaz, gemiyi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nusret Mayın Gemisi, tarihimizde önemli gemilerden birisidir. Çanakkale Savaşı'nın en önemli kahramanlarından birisidir. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolüdür. Orijinaline uygun şekilde yapılmış. Müze olarak kullanılıyor. Vatandaşlarımızın gün boyu ziyaret etmelerini istiyoruz." dedi.

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Müze gemi bugün kentten ayrılacak.

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