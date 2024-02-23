TCMB açıkladı. Kapasite kullanımı şubatta arttı

Kaynak: AA
TCMB açıkladı. Kapasite kullanımı şubatta arttı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı kapasite kullanım oranlarını açıkladı. TCMB'ye göre imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

TCMB'nin anketine göre , imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77'ye yükseldi.

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