TCMB bir TL depo alım ihalesi daha

TCMB'den depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 yıl aradan sonra Ocak 2024'te başlattığı TL depo alım ihalelerinde hız kesmiyor. Bir hafta içinde üç depo alım ihalesi gerçekleştiren TCMB dördüncüye de imza attı.

TCMB'nin bugün açtığı 120 milyar liralık ek TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 16 milyar 64 milyon lira oldu. İhaleye, 21 milyar 64 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,96, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.TCMB'nin Türk Lirası likidite fazlasını gidermek için bu işlemi yapıyor.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.