TCMB dolarda rezerv rekoru kırdı altın rezervinde ise büyük kayıp yaşadı

Düzenleme: Kaynak: AA
TCMB dolarda rezerv rekoru kırdı altın rezervinde ise büyük kayıp yaşadı

Merkez Bankası'nın rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Brüt rezervler 149 milyon dolar artış göstererek, 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ancak altın rezervlerinde büyük düşüş yaşandı.

Altın rezervinde büyük düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'den rezerv açıklaması. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri belli oldu. Böylece, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Haziran ile biten haftada 149 milyon dolar artış gösterdi. TCMB'nin rezervleri 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi.

Böylece Brüt döviz rezervleri 2 milyar 77 milyon dolar artış gösterdi. Brüt rezervler 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 14 Haziran haftasında büyük kayıp yaşadı. Düşüş miktarı 1 milyar 928 milyon dolar oldu. Bu düşüşle birlikte altın rezervi 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara geriledi.

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