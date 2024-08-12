TCMB Kore ile swap anlaşmasını yeniledi

TCMB Kore ile anlaştı

TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi. Açıklama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geldi.

TCMB'nin açıklamasında, anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandığı duyuruldu.

YENİ ANLAŞMA ÜÇ YILLIK

Swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde yapılacak. Azami miktarı ise 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkanı sağlanacak. Açıklamada, "Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." ifadelerine yer verildi.