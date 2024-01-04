TCMB rezervlerinde rekorların ardından sert düşüş. 5,1 Milyar dolar birden geriledi

Kaynak: AA
TCMB rezervlerinde rekorların ardından sert düşüş. 5,1 Milyar dolar birden geriledi
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri uzun dönem gelen rekorların ardından 5,1 milyar dolarlık düşüş yaşadı. Bu düşüşe bankalarla yapılan swap hacminin azalması ve Hazine'nin Eurobond geri ödemesinin rezervlere yansıması olarak gösterildi.

Net rezervlerde 5.1 milyar dolar büyük düşüş.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB verilerine göre net uluslararası rezervler 29 Aralık haftasında büyük bir düşüş yaşandı. O düşüş 5,14 Milyar dolar olarak açıklandı. Bu düşüşle birlikte net rezervler 34,95 Milyar dolara düştü. Toplam rezervler ise 4,39 milyar dolarlık gerilmeyle 141 Milyar dolara indi.

Bankacılara göre bürüt ve net rezerlerdeki düşüşe pek çok konun etkili oldu. Yurt içi bankalarla yapılan swap işlem hacminin yaklaşık 4 milyar dolar azalması, 2 milyar dolarlık Eurobond geri ödemesi düşüşte büyük etki gösterdi.

TCMB'nin brüt döviz ve altın rezervlerindeki bu azalma, mayıs ayından bu yana en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Brüt döviz rezervindeki düşüş 4.73 milyar dolar olarak veri kaydına girdi. Böylecek net uluslararası net rezerler ise son iki yılın en keskin düşüş olarak kaydedildi

Bankacıların hesaplamalarına göre swap hariç net rezerv -37 milyar dolar.

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