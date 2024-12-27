TCMB'den TL depo alım ihaleleri

Kaynak: AA
TCMB'den TL depo alım ihaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 milyar ve 380 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 380 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 3 Ocak 2025 vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 26 milyar 900 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 19 milyar 999 milyon 900 bin lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,49, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 30 Aralık vadeli 380 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı 338 milyar 185 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 337 milyar 994 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,45, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

Son Haberler
Kilis’te Halk Ekmek Projesi!
Kilis’te Halk Ekmek Projesi!
RTÜK üyesinden bomba iddia: Osman Gökçek’in villa şikayeti’ üzerine SZC TV, Halk TV ceza aldı
RTÜK üyesinden bomba iddia: Osman Gökçek’in villa şikayeti’ üzerine SZC TV, Halk TV ceza aldı
Şehit ailesinin evi alevlere teslim oldu
Şehit ailesinin evi alevlere teslim oldu
Ankaragücü’nün yeni hocası Kemal Özdeş oldu
Ankaragücü’nün yeni hocası Kemal Özdeş oldu
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama