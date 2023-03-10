Merkez Bankası'nın bir ayda 9,3 milyar doları uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde bir süredir swap stokundaki değişim nedeniyle etkisini hissettiren rezerv düşüşü geçen hafta da devam etti. Hazine 2.2 milyar dolar için ödediği faiz dudak uçuklattı. Merkez Bankası’nın 1 ayda 9.3 milyar dolar rezerv kaybettiği ortaya çıktı.

TCMB verilerine göre 3 Mart haftasında brüt rezervler 811 milyon dolarlık azalışla 120,359 milyar dolara geriledi. Son 1 ayda TCMB rezervlerinde 9,3 milyar dolarlık düşüş izlendi.

İlgili haftada altın rezervleri 50 milyar doları biraz aşarken, Döviz rezervi ise 70,3 milyar dolara geriledi. Böylelikle brüt döviz rezervi yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesine çekildi.