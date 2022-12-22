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Mustafa Sarıgül’den asgari ücret açıklaması. Duyanlar yine TikTok videosu çekiyor zannetti

Hayal kırıklığı yaratan yeni asgari ücretle ilgili konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, "Bugünkü şartlar ve koşullarda, ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:45
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TDP lideri Mustafa Sarıgül Mustafa Sarıgül'den yeni asgari ücret açıklaması

Mustafa Sarıgül’den asgari ücret açıklaması. Duyanlar yine TikTok videosu çekiyor zannetti
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı VIP salonu çıkışında basın mensuplarına, 2023 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ASGARİ ÜCRETİ OLUMLU BULUYORUZ”

Parti olarak açıklanan 8.500 TL rakamı olumlu karşıladıklarını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bugünkü şartlar ve koşullarda, ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. TDP olarak asgari ücrete verilen rakam son derece olumludur. Ancak farklı bir önerimiz var. Asgari ücreti siyasetin gündeminden kaldırmak ve siyasetin malzemesi yapmamak için her dört ayda bir enflasyon şartlarına göre asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Asgari ücret dönemi geldiği zaman bir siyasi parti 25 lira, öbürü 15 lira... Bu mantık doğru bir mantık değildir. TDP olarak sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. Her dört ayda bir enflasyon durumuna göre asgari ücret sabitlenmeli ve siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Yoksulluk sınırı 25 bin lira 364 TL.olduğu ülkemizde 5 bin 500 TL olan asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün 8 bin 506 TL. olarak açıklandı. 

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MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
22.12.2022 18:12
Mustaafa Sarıgül bugün telefoncuyu "pahalı satıyorsun" diye tokatlıyor.İktidar olunca Erdoğan gibi BİM,ŞOK,A101 'i tokatlayacak.Eğitimsiz insanlar yönetici olmamalı.  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
22.12.2022 18:09
Ekonomi sadece işçiler için değil,işveren için de kötü.Asgari ücreti artırsalar işveren işçi çıkarmaya başlar,ödeyemez çünkü.Kötü yönetim herkesi etkiliyor.Banka ve yasadışı işlerle uğraşanlar hariç  
 
Trugen
22.12.2022 18:05
İş adamı partileri-siyasetçileri ve halkın partileri-siyasetçilerini çok net göstermeye başladı bu seçim süreci....  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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