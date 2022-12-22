Mustafa Sarıgül’den asgari ücret açıklaması. Duyanlar yine TikTok videosu çekiyor zannetti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı VIP salonu çıkışında basın mensuplarına, 2023 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ASGARİ ÜCRETİ OLUMLU BULUYORUZ”

Parti olarak açıklanan 8.500 TL rakamı olumlu karşıladıklarını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bugünkü şartlar ve koşullarda, ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. TDP olarak asgari ücrete verilen rakam son derece olumludur. Ancak farklı bir önerimiz var. Asgari ücreti siyasetin gündeminden kaldırmak ve siyasetin malzemesi yapmamak için her dört ayda bir enflasyon şartlarına göre asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Asgari ücret dönemi geldiği zaman bir siyasi parti 25 lira, öbürü 15 lira... Bu mantık doğru bir mantık değildir. TDP olarak sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. Her dört ayda bir enflasyon durumuna göre asgari ücret sabitlenmeli ve siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Yoksulluk sınırı 25 bin lira 364 TL.olduğu ülkemizde 5 bin 500 TL olan asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün 8 bin 506 TL. olarak açıklandı.