Tebliğciler Galata’da kısa giyinen kadınları uyardı. Bağıra bağıra dolaştılar

Mekan mekan gezen tebliğciler bu kez Galata’da görüldü. İstanbul'un en turistik yerlerinden biri Galata'da dolaşan cübbeli, sarıklı tebliğciler kısa giyinen kadınları uyardı.

Son zamanlarda sık sık çeşitli ayetler okuyarak vatandaşları İslam'a uymaya çağıran tebliğciler Galata’da “Bu dünyaya aldanmayın imtihandayız” diye bağırarak dolaştılar.

Videoda görünmeyen kadın veya kadınları uyaran tebliğciler kadınlara uzun giymelerini söyledi ve panik yapmamaları gerektiğini söyledi.

Cübbeli sarıklının arkasında 2 kişinin de boynu büküp öndeki sarıklıyı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

O anla hem tepki topladı hem de sosyal medyada gündem oldu.

HER YERDE ORTAYA ÇIKIYORLAR

Sosyal medyada paylaşılan videoya ayrıca “Uzun giyin, kısa giyinmek haram” notunun düşüldüğü görüldü.

Öte yandan tebliğciler olarak bilinen grup ayetler ve dualar okuyarak vatandaşları İslam'a uymaya çağırıyor.

Daha önce tekel bayii, kahve, kafeterya gazino ve toplu ulaşım araçlarından görüntülenmişlerdi.