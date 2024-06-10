Tebliğciler Galata’da kısa giyinen kadınları uyardı. Bağıra bağıra dolaştılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tebliğciler Galata’da kısa giyinen kadınları uyardı. Bağıra bağıra dolaştılar

İstanbul Galata’da tebliğciler kısa giyinen kadınları uyararak uzun giyinmelerini söyledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mekan mekan gezen tebliğciler bu kez Galata’da görüldü. İstanbul'un en turistik yerlerinden biri Galata'da dolaşan cübbeli, sarıklı tebliğciler kısa giyinen kadınları uyardı.

Son zamanlarda sık sık çeşitli ayetler okuyarak vatandaşları İslam'a uymaya çağıran tebliğciler Galata’da “Bu dünyaya aldanmayın imtihandayız” diye bağırarak dolaştılar.

Videoda görünmeyen kadın veya kadınları uyaran tebliğciler kadınlara uzun giymelerini söyledi ve panik yapmamaları gerektiğini söyledi.

Cübbeli sarıklının arkasında 2 kişinin de boynu büküp öndeki sarıklıyı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

O anla hem tepki topladı hem de sosyal medyada gündem oldu.

HER YERDE ORTAYA ÇIKIYORLAR

Sosyal medyada paylaşılan videoya ayrıca “Uzun giyin, kısa giyinmek haram” notunun düşüldüğü görüldü.

Öte yandan tebliğciler olarak bilinen grup ayetler ve dualar okuyarak vatandaşları İslam'a uymaya çağırıyor.

Daha önce tekel bayii, kahve, kafeterya gazino ve toplu ulaşım araçlarından görüntülenmişlerdi.

kjljkc-002.jpg

vv.jpg

İlgili Haberler
Tebliğe giden tarikatçıları "Milleti namazdan siz soğuttunuz" diyerek kovdu
Vatandaş tebliğcileri böyle kovdu. 'Bu cemaatçiler benim çocuğumu aldı. Defolun gidin buradan'
Son Haberler
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı: Erkeklere hasret kaldım Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı: Erkeklere hasret kaldım
Tacizci müdür kız imam hatip lisesine tayin oldu. Kurda kuzu teslim etmişler Gündem
Tacizci müdür kız imam hatip lisesine tayin oldu. Kurda kuzu teslim etmişler
Hasat bir hafta erken başladı. Fiyatı 80 TL’ye çekildi Yaşam
Hasat bir hafta erken başladı. Fiyatı 80 TL’ye çekildi
Şüpheli motosiklet çalıntı çıktı Yerel Haberler
Şüpheli motosiklet çalıntı çıktı
İYİ Parti’den AKP’ye geçecek 4 vekilin isimleri sızdı! Ankara’yı sallayan bomba iddia Gündem
İYİ Parti’den AKP’ye geçecek 4 vekilin isimleri sızdı! Ankara’yı sallayan bomba iddia
Narkoçelik 22 operasyonu Yerel Haberler
Narkoçelik 22 operasyonu
Hamilelikte eksikliği çocukta ilerde zeka geriliğine neden oluyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Hamilelikte eksikliği çocukta ilerde zeka geriliğine neden oluyor. Uzmanlar uyardı