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Tecno Spark 10 5G'nin teknik özellikleri açıklandı. Fiyatı da belli oldu

İçinde bulunduğumuz ayda tanıtılması beklenen Tecno Spark 10 5G'nin beklenen özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 08:32
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Tecno Spark 10 5G'nin teknik özellikleri belli oldu

Tecno Spark 10 5G'nin teknik özellikleri açıklandı. Fiyatı da belli oldu
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Tecno Spark 10 5G için hangi işlemcinin tercih edileceği bilinmiyor. Fakat MediTek’in 8GB RAM ve 8GM sanal RAM destekleyen bir işlemci tarafından destekleneceği biliniyor.

TECNO SPARK 10 5G’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; yeni cihaz 6.6 inç büyüklüğünde, 1080 x 2460 Full HD çözünürlüğünde, 20.5:9 en boy oranında ve IPS LCD ekrana sahip olacak. Cihazın arka kısmında 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik kamerası ve LED flaş yer alacak. Ön tarafta ise bir adet 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunacak.

18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip cihaz, 8GB RAM ve 8GB genişletilebilir RAM imkanı sunacak. 128GB dahili depolamayla gelecek Spark 10 5G, çift SIM, NFC ve 3.5 mm jak girişi özelliklerine sahip olacak. Telefonun yazılım yönünden hangi özelliklere sahip olacağı şu an için açıklanmadı.

Kesin tanıtım tarihinin ne zaman olacağı belli olmayan cihazın, Mart ay bitmeden pazara girmesi bekleniyor. Öte yandan sızdırılan iki görsele göre telefonun ön tarafında su damlası çentik görülecek. Arkada ise çapraz olarak konumlandırılan iki sensör bulunacak.

TECNO SPARK 10 5G FİYAT ETİKETİ

Tecno Sparak 5G fiyatının 13.000 Hindistan Rupisi (2.999,91 Türk Lirası + vergiler) olarak piyasaya sunulacak.

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