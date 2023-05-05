Tedavisi yok. Milyonlarca kişide var

İnsanlar sağlık sorunlarını tanımak için arama motorlarında sağlık sorunlarını aratmaya devam ediyor. Bunlardan birisi olan AİDS’in detaylar dikkat çekti.

AİDS, 1981 yılından bu yana 78 milyon kişiye aşkın bulaştığı bildirildi. AIDS, İnsan Bağışıklık Eksikliği Virüsü (HIV)'nün bağışıklık sistemine yaptığı hasardan kaynaklanan bir durum olup, “Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu” olarak söylendi.

AİDS’le ilgili detaylar…

AIDS NEDİR?

AIDS bir virüs değil, HIV virüsünün neden olduğu bir dizi semptomdur (veya sendrom). Bağışıklık sistemi enfeksiyonla savaşmak için çok zayıf olduğunda bir kişinin AIDS’e sahip olduğu söylenir ve belli belirleyici semptomlar ve hastalıklar geliştirir. Bu, HIV enfeksiyonunun çok ilerlemiş olduğu ve tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanacağı son aşamadır.

AIDS BELİRTİLERİ NELER?

AIDS’in belirtileri, HIV enfeksiyonunun ilerlemiş bir aşamasında ortaya çıkar. AIDS, edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu olarak da adlandırılır ve enfekte kişinin bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıfladığında gelişir.

AIDS’in belirtileri, diğer enfeksiyonlar ve kanserler gibi diğer sağlık sorunlarına bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, HIV enfeksiyonu olan kişilerde sıklıkla görülen belirtiler şunlardır:

Uzun süren ateş

Aşırı terleme (özellikle geceleri)

Kilo kaybı

Yorgunluk veya bitkinlik hissi

Kronik ishal

Deri döküntüleri veya lezyonlar

Ağız, boğaz veya genital bölgede ağrılı ülserler

Beyin ve sinir sistemi problemleri (özellikle baş ağrısı, unutkanlık, dengesizlik, konuşma bozuklukları ve felç)

Akciğer, karaciğer veya böbrek problemleri

AIDS belirtileri, diğer enfeksiyonlar veya hastalıklar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, HIV enfeksiyonu olan kişilerin belirtilerini ciddiye almaları ve bir doktora danışmaları önemlidir. HIV enfeksiyonu erken teşhis edildiğinde, tedavisi mümkündür ve hastalığın ilerlemesi durdurulabilir veya yavaşlatılabilir.

AİDS TEDAVİSİ VAR MI?

AIDS’in tedavisi yoktur, ancak HIV enfeksiyonu tedavi edilebilir ve hastaların sağlık durumunu iyileştirebilir. HIV enfeksiyonunun tedavisi, bazı ilaçların kullanımını içerir. Bu tedavi, enfekte kişinin bağışıklık sistemindeki virüs yükünü azaltır ve enfekte kişinin sağlığını korur. Enfeksiyonun ilerlemesini yavaşlatır ve HIV enfekte kişinin AIDS geliştirmesini önler.

ART, bir dizi ilacın kombinasyonunu içerebilir ve bu ilaçlar, HIV’in farklı aşamalarında etkili olabilir. Tedavi, enfekte kişinin tıbbi geçmişi, enfeksiyonun aşaması, diğer sağlık sorunları ve ilaçlara karşı direnç gibi faktörlere göre belirlenir.

Ayrıca, HIV enfeksiyonu olan kişilerin diğer enfeksiyonlardan ve kanserlerden korunmak için özel önlemler alması gereklidir. Bu önlemler, özellikle enfekte kişinin bağışıklık sistemi zayıfladığında çok önemlidir. Örneğin, HIV enfekte kişiler, diğer enfeksiyonlara karşı aşılanmalı ve cinsel temas sırasında prezervatif kullanmalıdırlar.

Sonuç olarak, HIV enfeksiyonu olan kişilerin tedavisi, özel bir tedavi planı gerektirir ve bu plan, enfekte kişinin tıbbi geçmişi ve enfeksiyonun aşamasına göre belirlenir. Tedavi, hastanın sağlığı ve yaşam kalitesini korumak için çok önemlidir.