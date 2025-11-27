Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile sahasında 1-1 berebare kaldı.

Maçın ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda olsa da ilk 11'de başlayan oyuncularım, sonradan giren ve kendilerini gösteren oyuncularım. 1-0'dan sonra böyle bir takıma karşı 1-1'i bulmak kolay değil ama tabii maçı kazanmak isterdim.

'SAHA KENARINDA DUYGUSAL OLABİLİYORUM'

Tedesco değil sadece, yedek kulübesinde Zeki, Umberto, Max da bana çok yardımcı oluyorlar. Saha kenarında ben duygusal olabiliyorum, değişiklikleri onlar düşünüyor. Bu nedenle onlara minnettarım.

'YÜZDE YÜZÜMÜZLE HAZIRLANACAĞIZ'

Çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız.

'DERBİLERDE BAHANEYE YER YOKTUR'

1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız.

'YİĞİT EFE İLE GURUR DUYUYORUM'

Yiğit Efe için ve bizim için çok mutluyum. Sezon boyunca 0 dakika oynayıp böylesi bir rakibe ve forvetlere karşı oynamak. Yiğit Efe ve takımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda ve zor bir rakibe karşı oynadık. Maçtaki tüm oyuncularım maçın içindeydiler. Galibiyete yakındık."

'OYUNCULARIM DEDİĞİM HER ŞEYİ YAPTILAR'

Genel olarak 90 dakika boyunca iyi savunma yaptık. Normalde olduğundan daha az ikili mücadele kazandı Varga. Oyuncularım dediğim her şeyi yaptılar. Yediğimiz golde iyi bir orta geldi ve iyi kafa vuruşu yaptı. Bazı şeyleri savunmak zordur."