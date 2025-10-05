Tedesco açık açık konuştu: Çok ağır sözler! "Puandan mutlu olmalıyız"

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan sonra karşılaşmayı değerlendiren Domenico Tedesco'nun açıklamaları dikkat çekti.

DEVRE ARASINDA NEDEN 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI?

Devre arasında 3 hamle birden yapmasının sebeplerini açıklayan İtalyan teknik adam, "Güç, şiddet, mentalie, taktik, teknik her şey..." ifadelerini kullandı.

"BAHANELER ÜRETMEK BENİM TARZIM DEĞİL"

Tedesco Samsunspor maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz. Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek. Sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!" diye konuştu."