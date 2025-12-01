Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Tedesco dev maçla ilgili şunları söyledi:

Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için.

Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maç bence ilk 60 dakika belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak."