Tedesco'dan Fenerbahçe taraftarına özür! Puan kaybının sebebini açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftardan özür dileyen İtalyan teknik adam, sahaya yansıyan oyundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

“İKİLİ MÜCADELE KAZANAMADIK”

Tedesco takımın sahadaki temel eksiklerine dikkat çekerek, “Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum. Bugün ilk sebep şu; konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu durumun içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor.” dedi.

"TAMAMEN MAÇA ODAKLANDIK"

Maçın oynandığı sırada Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin sonuçlandığının hatırlatılması üzerine Tedesco sahadaki performansın bundan etkilenmediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neleri yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapamadık.”