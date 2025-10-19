Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde zor da olsa 2-1 yenerek puanını 19'a yükseltti.

TEDESCO: "6-7 GOL ATABİLİRDİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco, "Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım." dedi.

İstikrarlı bir oyun için çözüm arayışlarına devam ettiğini ifade eden Tedesco, "Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir. İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var. Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz." diye konuştu.

LICKA: "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Önceki haftalarda takımının performansına yönelik ağır eleştirilerde bulunan Marcel Licka ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok cesurlardı. Bireysel ve birlikte kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım fizik kalite açısından çok iyiydi, çok koştu, çok bastılar. Serginho ile golü bulduk. Çok cesurduk. Çok çalıştılar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Böyle çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.