Tedirgin eden görüntü... Yeraltından dumanlar yükseldi

Avcılar'da yeraltı kablolarında patlamaların yaşandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Caddeyi yoğun duman kaplarken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yoğun dumanın etkili olduğu caddede elektrik dağıtım şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Firuzköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Ardından siyah duman yükseldi. Çevrede korkuya neden olan ve dakikalarca etkisini sürdüren dumanı gören çevre sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen elektrik şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.