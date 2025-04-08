Tedirgin eden görüntü... Yeraltından dumanlar yükseldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tedirgin eden görüntü... Yeraltından dumanlar yükseldi

İstanbul Avcılar'da yeraltı kablolarında patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Avcılar'da yeraltı kablolarında patlamaların yaşandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Caddeyi yoğun duman kaplarken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yoğun dumanın etkili olduğu caddede elektrik dağıtım şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Firuzköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Ardından siyah duman yükseldi. Çevrede korkuya neden olan ve dakikalarca etkisini sürdüren dumanı gören çevre sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen elektrik şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Tedirgin eden görüntü... Yeraltından dumanlar yükseldi

Tedirgin eden görüntü... Yeraltından dumanlar yükseldi

Tedirgin eden görüntü... Yeraltından dumanlar yükseldi

Tedirgin eden görüntü... Yeraltından dumanlar yükseldi

Tedirgin eden görüntü... Yeraltından dumanlar yükseldi

Son Haberler
YÖK’ten Türk dünyasına üniversite hamlesi
YÖK’ten küresel işbirliği vurgusu
Öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci
Öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci
Kaymakam alkollü araç kullanırken yakalandı. Polis Müdürü'nü aradı ve olanlar oldu
Kaymakam alkollü araç kullanırken yakalandı. Polis Müdürü'nü aradı ve olanlar oldu
Bakan açıkladı: Hamile kadının katilleri yakalandı
Bakan açıkladı: Hamile kadının katilleri yakalandı
Bir bir YouTube'a geçiyorlar! Bakın en çok hangi gazeteci kazanıyor
Bir bir YouTube'a geçiyorlar! Bakın en çok hangi gazeteci kazanıyor