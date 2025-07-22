Teğmen Çelebi geçmişi unuttu! Siyasi lideri milliyetçi ilan etti…

CHP’den AKP’ye geçen eski teğmen Mehmet Ali Çelebi, Erdoğan’ın “biz bütün milliyetçiliği ayaklar altına almış iktidarız” sözlerini unuttu. Çelebi, Erdoğan’ı milliyetçi ilan ederek, “Devleti koruyan Sayın Devlet Bahçeli milliyetçidir ve devleti şahlandıran Sayın Recep Tayyip Erdoğan milliyetçidir” dedi.

Ergenekon kumpas davasından 41 ay tutuklu olarak yatan Mehmet Ali Çelebi siyasi kariyerine CHP’den başlamış ardından Memleket Partisi’ne geçmişti. Son olarak Çelebi, AKP’ye geçerek dikkat çekmişti.

TEĞMEN ÇELEBİ’DEN GÜZELLEMELER

Teğmen Çelebi geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada yeni açılım sürecinin baş mimarları Erdoğan ve Bahçeli’yi yere göğe sığdıramadı. Çelebi, “Yahu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli yüzünüze üflese milliyetçiliğiniz tavan yapar; haddinizi, yerinizi bilin. Milliyetçi arıyorsanız ben size tarif edeyim, milliyetçi arıyorsanız ben size tarif edeyim: PKK'yı feshettirdi; FETÖ'nün inlerine girdi, onları bitirdi; askerî vesayeti bitirdi; başörtüsü zulmünü bitirdi; halka tepeden bakan monşerler devrini bitirdi; üç aylık hükûmetleri bitirdi; başta Kürtlere her türlü etnik ayrımcılığı bitirdi...” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN SÖZÜNÜ UNUTTU, MİLLİYETÇİ İLAN ETTİ

Çelebi sözlerine devam ederken, Erdoğan’ın “Ben Mardin'de dedim ki, biz bütün milliyetçiliği ayaklar altına almış iktidarız. Bunu burada da söylüyorum. İstanbul'da da söylüyoruz” sözlerini unuttu. Çelebi, Erdoğan’ı milliyetçi ilan ederek, “Devleti koruyan Sayın Devlet Bahçeli milliyetçidir ve devleti şahlandıran Sayın Recep Tayyip Erdoğan milliyetçidir” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE ÖVGÜLER

Terörsüz Türkiye sürecine de övgüler dizen Çelebi, “Türk, Kürt, Arap, Zaza hep birlikte çelik çekirdeğe dönme, terör koridorunu paramparça etme, demokrasiyi, millî devleti güçlendirme, alver asla yok, ateşkes falan değil terörsüz Türkiye silahları gömme ve iç cepheyi güçlendirmedir; Terörsüz Türkiye budur. Terörsüz Türkiye tavizin değil zaferin adıdır. Terörsüz Türkiye, başta şehit ve gazilerimizin zaferidir” şeklinde konuştu.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Ankara'da dünyaya gelen Mehmet Ali Çelebi, İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitiren Çelebi, 2007'de Kara Harp Okulunu dördüncü olarak bitirdi. 2007 yılında teğmen rütbesini aldı. Sistem mühendisi olarak mezun olan Çelebi, bir yıllık eğitimden sonra askerî helikopter pilotu oldu. Yazılım ve veri tabanı uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla tamamladı.

Ergenekon davaları kapsamında, "örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yatan 11 Mart 2014 tarihinde hakkındaki suçlamalardan beraat etti. Bu süreçte yaşadıklarını anlattığı Teğmen adlı kitabı kaleme aldı.