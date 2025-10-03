Teğmen Ebru Eroğlu'na nefret kustular! Okulu birincilikle bitirmişti...

Teğmen Ebru Eroğlu, geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu’ndan birincilikle mezun oldu. Ebru Teğmen Diplomasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

Törenin ardından devre arkadaşlarıyla birlikte kılıç çekerek subay andını okuyan Teğmen Eroğlu, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Teğmen Eroğlu ve dört arkadaşı, görevlerine başlayamadan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Eroğlu ve arkadaşları işsiz kalırken, iktidara yakın olan bir kesim “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenlere yönelik öfkesini sürdürdü.

Ebru Eroğlu’nun bir arkadaşıyla çekilen fotoğraflarının sosyal medyaya yansımasının ardından iktidar yanlısı medyada hedef alan çirkin manşetler atıldı.

İktidara yakın Yeni Akit gazetesi, “Kalbindeki tüm duygular yüzüne yansımış” başlığını atarken, EnsonHaber sitesi ise, “Ebru Hanım forma yakışmıyordu zaten iyi olmuş, yüzün gözün açılmış kız” ifadeleriyle çirkin bir manşete imza attı.

Daha önce provokatif paylaşımlarıyla gündeme gelen Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say da Eroğlu’nun son fotoğrafını paylaşarak, “Ordudan atıldığı için yorum yapmıyorum. TSK’dan uzak, Allah’a yakın olsun” ifadelerini kullandı.