Atatürkçü teğmenleri ihraç eden komutana kıyak

30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde yaşanan kılıçlı yemin olayında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen beş teğmen TSK tarafından 4’e karşı 5 oyla ihraç edildi. Dün ise açıklanan YAŞ kararlarında Atatürkçü teğmenlere ihraç oyu veren Tümgeneral Fedai Ünsal, Korgenerallik ile ödüllendirildi.

ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde kılıç çatıp, yeminlerini okuyan ardından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen Atatürkçü teğmenler, ve 3 komutan TSK’dan ihraç edilmişti.

İHRAÇ EDEN KOMUTAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Dokuz üyeden beşi teğmenlerin ihracını onaylamıştı. Dört üye ise karara karşı çıkmıştı. Teğmenleri ihraç eden isimlerden biri olan Tümgeneral Fedai Ünsal ise dünkü YAŞ kararlarında ödüllendirildi. Ünlü yazar Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında “Bu durum, “Fedai Paşa’nın ödüllendirilmesi” olarak yorumlandı” şeklinde ifadeleri kullandı. Öztürk, ayrıca ihraca karşı oy kullanan Korgeneral Teyfik Algan'ın farklı göreve sürüldükten sonra "bunu onur meselesi" yaparak emekliliğini istediğini belirtti.

YAVAŞ TEĞMENLERE SAHİP ÇIKTI

İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç gibi teğmenlerimize ABB Başkanı Mansur Yavaş sahip çıkmıştı. Dönem birincisi olarak mezuniyet töreninde yer alan ve ihraç edilen Ebru Eroğlu ise geriye dönüş mücadelesi veriyor.