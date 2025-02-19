Teğmene ihraç kararında flaş gelişme

Tuzla Piyade Okulundaki geçen yıl yaşanan "Atatürk" fotoğrafı tartışması nedeniyle ihraç edilen teğmenlerden S.Ç'nin, hakkındaki YDK kararının iptali istemiyle açtığı davada karar çıktı.

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, S.Ç hakkındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ihraç kararını oy birliğiyle iptal etti.

İhraç edilen teğmenin dava dilekçesi olay olacak!

İdare Mahkemesinin gerekçesinde, "hizmete engel davranışlarda bulunmak" disiplinsizliğinden söz edilebilmesi için söz konusu davranışın, Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte olması veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil etmesi gerektiği ifade edildi.

"SİYASİ BİR AMAÇLA YAPILDIĞINI DESTEKLEYEN SOMUT BİLGİ YOK"

Kararda, şunlar söylendi:

"İşlem tesis edilmiş ise de askerlik mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmadığı açık olan söz konusu paylaşımların, paylaşım yapılan WhatsApp grubunun aralarında belirli bir arkadaşlık ve güven ilişkisi bulunan devre arkadaşlarından oluşan bir grupta yazıldığı, amirlerinin herhangi birinin o grupta olmadığı, grup paylaşımlarının sadece üyelerine açık olup kamunun erişimine kapalı olduğu görülmektedir. Bu durumda, anılan yazışmaların siyasi bir amaçla yapıldığını destekleyen somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz konusu paylaşımların devamında yada öncesinde davacının amirlerine karşı disiplinsizlik işlediğine ilişkin herhangi bir disiplin suçu yada soruşturmasının bulunmadığı anlaşılmaktadır."

"HUKUKA VE HAKKANİYETE UYGUNLUK BULUNMAMAKTADIR”

Yazışmalarda davacı tarafından siyasi içerikli herhangi bir yorum ve ifadeye yer verilmediği görüldüğünden, anılan fiille uygulanan ceza arasında ölçülülük bulunmadığı kaydedilen gerekçede, "Disiplin hukukunda yer alan ‘tipiklik’ şartının somut olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacının anılan madde uyarınca cezalandırılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır. Diğer yandan, davalı idarece, askeri hizmetlerinin niteliği dikkate alınarak söz konusu disiplin soruşturması kapsamında davacının fiiline uyan başka bir disiplin cezasının verilebileceği de açıktır" ifadeleri yer aldı.

TUZLA’DA NE OLMUŞTU

10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle buna tepki gösteren teğmen arasındaki kavga olduğu iddia edilmişti.

13 Kasım’da bazı teğmenler yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin kaldığı 405 numaralı koğuşun kapısına Atatürk posteri astı. Atatürk posterine tepki gösteren teğmenlerle poster asan teğmenler arasında arbede yaşandı. Arbededen sonra 10 Kasım’da yakasına Atatürk posteri takmayan Piyade Teğmen A.A. Tuzla Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu almak istedi. Hastanede darp izine rastlanmadığı raporu verilince Tuzla Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Bu gelişmeler üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı idari soruşturma başlattı. Disiplin Soruşturma Heyeti’nin 5 Aralık’ta hazırladığı raporla yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren dört teğmenin ihracı istendi. Disiplin Soruşturma Heyeti 405 numaralı koğuşta kalan üç teğmenin de ihracını talep etti.

Teğmenlerden sorumlu alay komutanı albayla bölük komutanı bir üsteğmen de yaşanan olaydan sonra görevden uzaklaştırılmıştı.