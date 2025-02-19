İhraç edilen teğmenin dava dilekçesi olay olacak!

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden Serhat Gündar’ın kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın dilekçesinde Tabur Komutanı Yarbay H.T.’nin 5 Eylül’de MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile yaptığı toplantının ardından “kendini korumak amacıyla” fikir değiştirdiği iddia edildi. Ayrıca konuya ilişkin olarak ifadesi alınan personele “Ebru ve İzzet teğmen önceden plan yaptı, sen de kabul et” şeklinde baskı yapıldığı ve yasak sorgu yöntemlerinin kullanıldığı da iddialar arasında dilekçede yer aldı.

30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyetinde resmi törenin sona ermesinin ardından kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılan teğmenler TSK’dan ihraç edilmişti. Teğmenlerden Serhat Gündar, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesinde dava açtı. Gündar’ın karara itiraz için açtığı davanın dilekçesinin detaylarına T24 ulaştı.

YARBAY FİKİR DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Tabur Komutanı Yarbay H.T.’nin 5 Eylül’de MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile yaptığı toplantının ardından karar değiştirdiği iddia edildi. Dilekçede konuya ilişkin şu cümleler yer aldı:

“Keza tutanakta imzası bulunan Yzb. F. Ö. 10.09.2024 tarihli ifadesinde; olay sırasında sadece kılıç sesleri duyduğunu, yapılan yemini duymadığını, böyle bir yemin metnini okuduklarını akşam sosyal medyadan öğrendiğini belirtmiştir.

30.08.2024 tarihli tutanakta iki ek bulunmaktadır. Bu eklerden birinde anda katılan teğmenlere ilişkin bir isim listesi bulunmaktadır. Oysa soruşturma dosyasının bütününden, bu isimlerin daha sonradan fotoğrafların incelenmesi suretiyle belirlendiği görülmektedir. Dolayısıyla bahse konu tutanağın 30.08.2024 tarihinde tutanakta imzası bulunanlar tarafından düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Burada önemli olan tutanağın içeriği değildir. Nitekim tutanağın içeriğiyle kişilerin beyanları ve dosyadaki görüntüler çelişkilidir. Önemli olan bu tutanağı, olayı gerçekte görmediğini sonradan ifadesinde belirten kişilerin imzalamasıdır. Zira bu durum tutanak mümzilerinin ifadelerinin güvenilir olup olmadığı, bu kapsamda olmak üzere Yb. H. T.’nin kendi emrinin tören sonrasını da kapsadığına ilişkin yorumunun doğruluğu hususunda haklı bir şüphe oluşturmaktadır. Bu şüpheyi güçlendiren bir diğer husus şudur ki, İdari Tahkikat Raporunun 29. sahifesinde yer alan (4) numaralı paragrafa göre; 5 Eylül 2024 tarihinde MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan AFYONCU, Okl. K., Dekan ve Dekan Yard. Bulunduğu bir ortamda, o dönemde okulda bulunan Alay Komutan Yardımcısı Alb. H. ile Tabur Komutanları Yb. TU., Yb. A. ve Yb. Y. ile birlikte toplantı yapmıştır. MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan AFYONCU burada teğmenlerin faaliyetinden bilgileri olup olmadığını sorgulamış ve Yb. T. önce “bilgimiz yok” demekle birlikte, bu toplantıda ısrarlar sonrası sonradan konuyla ilgili bilgisi olduğunu ifade etmiştir. Diğer personel bu konuyla ilgili herhangi bir girdi yapmamıştır. Rapordaki anlatıma nazaran; Yb. H. T.’nin MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan AFYONCU’nun 05 Eylül 2024 tarihli toplantıdaki ısrarlarından sonra ifadelerinde kendisini koruyacak surette bir tutum değişikliğine gittiği, daha sonraki ifadelerinde de bu tutumunu korumak zorunda kaldığı ve muhtemelen Olay Tespit Tutanağı'nın çok daha sonra tutulup imzalandığı anlaşılmaktadır.”

BASKI VE KANAAT DEĞİŞTİRME İDDİASI

Topçu Üsteğmen Ş.B.P.’nin beyanına göre; kanaat yazan komutanın, bölük personeli önünde kanaatini değiştirmesi için baskı yapıldığı açıkça ifade ettiği ancak avukatların talebine rağmen bir işlem yapılmadığı iddiası da dilekçede yer aldı. Ayrıca savunma hakkının ihlal edildiği ve ifadesi alınan personele “Ebru teğmen önceden plan yaptığını kabul etti, sen de kabul et artık” şeklinde baskı yapıldığına dair iddialar itiraz dilekçesinde belirtildi. Dilekçede yer alan bilgi şu şekilde;

“Soruşturma Heyetinde müvekkilin rütbesine göre çok üst rütbede personelin görevlendirilmiş olması (general, albaylar, yarbay) ve bu personelin tanık ve soruşturulanlara avukatların da olmadığı bir ortamda ‘öyle olmaz, şöyle mi dedin, şöyle yazalım’ şeklindeki tavrı nedeniyle savunma hakkı ihlâl edilmiştir. Bu ihlâl öyle bir dereceye varmıştır ki Teğmen Talip İzzet AKARSU'nun YDK huzurunda sözlü savunmasında da belirttiği üzere örneğin bir ifade tutanağı gösterilerek ‘Ebru teğmen önceden plan yaptığını söyledi, sen de kabul et artık’ veya ‘İzzet Teğmen önceden plan yaptığını söyledi, sen de kabul et artık’ şeklinde yasak sorgu yöntemleri dahi kullanılmıştır.”