Teğmenlerden sonra komutanlar da harekete geçti

TELE 1’in haberine göre; ihraç edilen 5 teğmenin komutanları Alper Topsakal ile Halit Türkoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen “ihraç” kararına yönelik yürütmenin durdurulması talebi için dava açtı. Ankara İdare Mahkemesi’ne açılan davada kararın iptali istenirken disiplinsizliğe engel olmama durumu olmadığının altı çizildi.

MANSUR YAVAŞ KOMUTANLARA SAHİP ÇIKMIŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ihraç edilen komutanlara sahip çıkmıştı. Albay Alper Topsakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak; Yarbay Halit Türkoğlu ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş’de genel müdür yardımcısı görevine getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen TSK, tarafından ihraç edilmişti. Teğmenlerin komutanına da aynı şekilde ihraç kararı verilmişti. Ardından teğmenler ihraç kararına ilişkin dava sürecini başladı. Son olarak dava sürecini başlatanlar arasına komutanlarda eklendi.