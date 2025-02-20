Teğmenlere sahip çıkan komutana şok ceza

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mevzuattan kaldırılan Subay Andı’nı okudukları iddiası ile beş teğmen ihraç edilmişti. Nefes’de Tarık Işık’ın özel haberine göre; karara karşı çıkan diğer üç YDK üyesinin de görev yerinin değiştirildiği iddia edildi. TSK’da ihraç edilen teğmenlerin avukatlarından Serdar Öztürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın ceza niteliğindeki 'sürgün' sonrası istifa ettiğini açıkladı.

“RÜTBESİNİ ÖNEMSEMEDEN ŞEREFİYLE TÜRK ORDUSUNDAN AYRILMIŞ BİR KOMUTAN”

Öztürk, “Algan, sırf siyasi hezeyanlarla ve FETÖ’cülerin kışkırtmalarıyla yapılan bir operasyon sonucu teğmenlerin ihraç edilmemesi için elinden geleni yaptı. Rütbesini önemsemeden şerefiyle Türk ordusundan ayrılmış bir komutan olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.

YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Teğmenlerin TSK’dan ihracı 4’e karşı 5 oyla alınmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tevfik Algan görev yeri değiştirilerek önce kış tatbikatına gönderildi, daha sonra da 3. Ordu Komutanlığı’nın emrine getirildi. Algan’ın görev yerinin değiştirilmesine tepki göstererek emekliliğini istediği aktarıldı. 9 üyeli YDK’da Korgeneral Algan ile birlikte 4 üye ihraç kararına karşı oy yazdı. Diğer üç üyenin de görev yerlerinin değiştirildiği de öne sürüldü.

‘MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ’ SUÇ TEŞKİL ETMEZ

Korgeneral Tevfik Algan, 3 üye ile birlikte ihraç kararına şerh düşmüşlerdi. Algan şerhte ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ söylemi ile okunan andın içeriği; Anayasa’nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu’nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmemiştir” demişti.

TEVFİK ALGAN KİMDİR?

Tevfik Algan 31 Ocak 1963’te Konya’da dünyaya geldi. 1984’te Kara Harp Okulunu tamamlarken, 2004’te kurmay albay, 2013’te tuğgeneral oldu. 2017’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. 2019’da 5. Kolordu Komutanı oldu. 2020’de Tümgeneral rütbesine terfi etti. 2024 yılında Korgeneral olarak görev yaptı.