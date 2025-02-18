Teğmenlerin davasında yeni gelişme! Saray danışmanının yalanı ortaya çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde subaylık yemini okuyan teğmenlere ilişkin 5 teğmen ile 3 disiplin amirine “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası” verildiğini duyurmuştu.

Teğmenlerin TSK’dan ihracına yönelik tepkiler sürerken Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk televizyonuna çıkarak ihraç kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve 'subay yemini' eden 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Teğmenler resmi törende Subaylık Andı okumak istediklerini yazılı dilekçeyle talep etmişlerdi. İzin verilmeyince de teğmenler bu andı resmi tören bittikten sonra okumuşlardı. Hükümete yakın medyada teğmenlerin kılıç çatması ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması “suç” olarak gösterilirken disiplin sürecinde ve ihraç kararı gerekçesinde de bu iki eylemin suç olmadığı belirtildi.

Bu durumda tören sonrası için verilmeyen bir emir üzerinden teğmenlerin atılması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ise katıldığı programda, TSK’dan ihraç edilen teğmenlerin okuduğu Subay Andı için “28 Şubatçıların getirdiği bir metindir” dedi. Afyoncu “Subaylık Andı kutsal bir metin değil, 28 Şubatçıların getirdiği bir metindir. Biz 28 Şubatçıların koyduğu ve kanun olmayan bir metni mevzuatta tutamayız, dedik. Bu bir süreç mevzuat çeşitli şeyleri geçti, kanunlar değişti, yönetmelikler değişti, antlar değişti” diye konuştu.

Teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk “Yalan söylüyorsun Erhan Afyoncu” diyerek karşılık verdi.

‘YEMİN METNİ BÜYÜKANIT’IN BEĞENMESİ VE ONAYI İLE OKUNDU’

Teğmenlerin avukatı Gazi Üsteğmen Serdar Öztürk, sosyal medyada Erhan Afyoncu’ya şöyle cevap verdi: