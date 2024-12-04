Teğmenlerin 'kılıçlı yemin' krizinde flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: T 24
Teğmenlerin 'kılıçlı yemin' krizinde flaş gelişme!

'Kılıçlı yemin' krizinin sürdüğü Kara Harp Okulu'nda öğrenciler için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılmıştı. Yaşanan son gelişmeler sonrası dosya Yüksek Disiplin Kurulu'na gitmesi gerekirken Kara Harp Okulu’na geri gönderildi.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu. MSB, Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başladığını açıklamıştı.

"SİVİLLER ASKERİYEYE GİRDİ VE YÖNLENDİRİYOR RESMEN"

T24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre, dosyanın YDK’ya gitmesi beklenirken Kara Harp Okulu’na geri gönderildi. Teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk, dosyanın sicil değişikliği amacıyla gönderildiğini ifade ederek,

"Sicilleri temiz. Bu haldeyken YDK ayırma işlemi yapamaz. Sicilleri ‘olumsuz’ yazmak için geri gönderdiler. Olayların ardından Tabur Komutanı, 58. tugaya gönderilmişti. Yerine gelen amir 3 ayı dolduramadığı için sicil yazamaz. Ancak şu an onun üstünde de yazması yönünde baskı kuruluyor. Siviller askeriyeye girdi ve yönlendiriyor resmen” ifadelerini kullandı.

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