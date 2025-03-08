Teğmenlerin komutanı ile ilgili şok iddia!

Yemin töreninde ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek kılıç çatan 5 teğmen TSK’dan ihraç edilmişti. 5 teğmenden Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç kararın iptali için dava açmıştı. Nefes gazetesinde Tarık Işık’ın haberinde yer alan iddiaya göre, Teğmenlerle ilgili TSK’dan çıkarma cezası verilmesi yönünde kanaat bildirmeyeceğini söyleyen bölük komutanının daha sonra bu kanaatini her nasılsa değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi. Söz konusu iddiada ise ilk kez bir Topçu bölük komutanının adı verildi.

2 TEĞMEN DAVA AÇMIŞTI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyetine damga vuran "kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddiasıyla ihraç edilen 5 teğmenden Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç kararının iptali için dava açmıştı

BÖLÜĞE HİTABEN BİR KONUŞMA YAPTI

Davaya ilişkin bomba bir iddia ortaya çıktı. Nefes gazetesinde Tarık Işık’ın haberinde; YDK dosyasının oluşturulması aşamasında, kanaat ve teklif düzenleyecek bölük komutanı, Topçu Okulu’nda eğitim gören tüm teğmenlerin bulunduğu bir içtimada, bölüğe hitaben bir konuşma yaptı.

BÖLÜK KOMUTANINA BASKI YAPILDI

Komutan, teğmenlerle ilgili TSK’dan çıkarma cezası verilmesi yönünde kanaat bildirmeyeceğini belirtti. Ardından bölük komutanı bu kanaatini değiştirmek zorunda kaldığı iddia edildi. Atılan iddiaya ilişkin dava dilekçesinde ilk kez bir isim verildi. Topçu Üsteğmen Ş. B. P., Topçu Okul Bölük Komutanının 94 teğmenin önünde yaptığı konuşmada kanaatini değiştirmesi için kendisine baskı yapıldığını söylediği yönünde beyanda bulundu.