Teğmenlerin komutanlarının ihraç edilme sebebi 'yok artık' dedirtti!

Teğmenlerin komutanlarını,TSK'dan ihraç eden karar da ortaya çıktı. Mustafa Alper Topsakal, Halit Türkoğlu ve Murat Öztürk'e verilen ayırma cezasındaki gerekçenin özünün "teğmenlerin disiplinsizlik yapacağı öngörülmeli ve buna yönelik tedbir alınmalıydı" olduğu bildirildi. Saygı Öztürk, ihraç edilen teğmenlerin de komutanlarının gerekçeli kararını paylaştı.

GEREKÇELİ KARAR: DİSİPLİNSİZLİK YAPACAĞI ÖNGÖRÜLMELİ VE BUNA YÖNELİK TEDBİR ALINMALIYDI

Kara Harp Okulu'nun bu yılki mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla 'demokratik ve laik cumhuriyet' yemini eden beş teğmen ihraç edilmişti. Teğmenlerin dışında 3 komutanda ihraç edilmişti. Sözcü TV yazarı Saygı Öztürk, komutanların ihracına ilişkin kararı bugünkü köşe yazısında paylaştı. Mustafa Alper Topsakal, Halit Türkoğlu ve Murat Öztürk'e verilen ayırma cezasındaki gerekçenin özünün "teğmenlerin disiplinsizlik yapacağı öngörülmeli ve buna yönelik tedbir alınmalıydı" olduğu belirtildi.

İHRAÇ NEDENLERİNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Komutanların ihraç edilmesine bir kullanıcı 'yok artık' derken, diğer bir kullanıcı ise "Teğmenler ve amirleri ana sütü gibi temiz ve günahsız.." desteğinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı. Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çatarak, hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okumuştu. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Ardından 5 teğmen ve 3 komutan hakkından TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" denilmişti.