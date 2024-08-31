Teğmenlerin mezuniyet törenlerinde göz yaşartan anlar

Sosyal medyada yayılan bir video, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaşın gözlerini yaşarttı. Videoda, gençlerin büyük bir coşkuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini dile getirdikleri ve onun devrimlerine sahip çıktıkları görülüyor. Videonun yayımlanmasının ardından birçok kişi, "Gazi Atatürk her dem küllerinden yeniden doğuyor" ifadesiyle Atatürk’ün mirasının günümüzde de gençler arasında ne kadar güçlü olduğunu vurguladı.

Balyoz Davası mağdurlarından emekli Albay Mustafa Önsel de Teğmenlerin mezuniyeti notuyla paylaştığı videoda; "Gazi Atatürk her dem küllerinden yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı! Kim ne yaparsa yapsın! Bu çocukların hepsini tarikat ve cemaat baģlantılı gören, gösterenlere de güzel bir cevap vermişler! Hepsi Allah'a, vatan da onlara emanet! Bahtları açık olsun!" ifadelerini kullandı.

Tğm.lerin mezuniyet töreni.

Gazi Atatürk her dem küllerinden yeniden doğuyor.

Gözlerim yaşardı!

Kim ne yaparsa yapsın!

Bu çocukların hepsini tarikat ve cemaat baģlantılı gören, gösterenlere de güzel bir cevap vermişler!

Hepsi Allah'a, vatan da onlara emanet!

Bahtları açık olsun! pic.twitter.com/DzmitwWaGC — Mustafa Önsel (@mustafaonsel) August 31, 2024

Bu görüntüler üzerine, Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. "Gözlerim yaşardı!" diyenler arasında ünlü isimler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları da yer aldı. Herkesin ortak noktası ise Atatürk’ün mirasının ve Cumhuriyet değerlerinin gençler tarafından bu kadar güçlü bir şekilde savunulması oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine bağımsızlık ve özgürlük yolunda büyük bir mücadele miras bırakmıştı. Onun vizyonu ve idealleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturdu ve her dönemde bir umut kaynağı oldu. Bugün gençlerin bu mirasa sahip çıkmaları, Cumhuriyet’in kazanımlarının ve Atatürk’ün düşüncelerinin gelecekte de yaşatılacağının bir göstergesidir.