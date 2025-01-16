Tehlike büyüyor, sahte içkinin satışında şaşırtan plan! Anbean kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiği son günlerde sahte alkol ile ilgili polis baskınları yapılarak engel olunmaya çalışılıyor. Sahte içkiler ile ilgili son gelen görüntüde ise satış için yapılan plan ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul’da son 48 saatte 66 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına ve 23’ünün ölümüne neden olan sahte içkilerin satılma anları bir marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde marketi işleten kişinin, güvenlik kuvvetlerine yakalanmamak için uyguladığı sistem görenleri şaşırttı. Sahte içki almak için dükkana gelen kişi beklerken diğer müşterilerle ilgileniliyor, daha sonra ise sahte içki dışarıda depo olarak kullanılan bir yerden başka şahıslar tarafından getiriliyor. Getirilen sahte içkinin pet şişe içinde olması ise dikkat çekiyor.

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