Tek başına basın açıklaması yaptı. 33 bin kişi için

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tek başına basın açıklaması yaptı. 33 bin kişi için

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Erzurum İl Temsilcisi Namık Kemal Kaplan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde 33 bin büro işçisi için tek başına düzenlediği basın açıklamasında, sosyal güvenlik emekçilerinin artan iş yüküne dikkat çekti.

Kaplan, milyonlara hizmet eden ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bütün yükünü sırtında taşıyan sosyal güvenlik emekçilerinin yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti gibi kazanılmış haklarının verilmediğini belirtti. "EYT sürecinde sosyal güvenlik emekçilerinin sabah, akşam, hafta sonu demeden fedakarca çalışırken, bakanların sorumsuz açıklamaları yüzünden vatandaşla karşı karşıya kaldığı çabuk unutuldu.

EYT sürecinde verilen ikramiye, uzmanlık, 3600 ek gösterge sözleri çabuk unutuldu. 2022 yılında 689 bin 523 kişiye emekli aylığı bağlanırken, 2023 yılında EYT yasası gereğince 2 milyon 484 bin 335 kişiye emekli aylığını, bu vaatleri yapan ve sözlerinde durmadan kaybolan bakanlar değil, olağanüstü gayretle sosyal güvenlik emekçileri bağlamıştır," dedi.

aw210988-01.jpg

"SGK EMEKÇİLERİ SOMUT ADIM BEKLİYOR"

Kaplan, SGK emekçilerinin 85 milyona 32 bin 981 çalışan ile hizmet verdiğini vurgulayarak, "2009 yılında 682 aktif sigortalıya bir SGK personeli düşerken, bugün bu rakam 760 aktif sigortalıya bir personel olarak gerilemiştir. Bu da EYT yasası olmasa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artan iş yüküne göre personel sayısının yetersiz olduğunun açık göstergesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu personeli, kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan ve yıllarca KPSS’ye hazırlanarak yüksek puanlarla ataması yapılan SGK emekçileri, açlık sınırındaki bir ücretle çalıştırılmaktadır.

Milyonlarca vatandaşa hizmet veren ve onların emekli aylığını bağlayan sosyal güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir," şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Merkez Bankası Japon ev hanımlarını sevindirdi. Remzi Özdemir açıkladı
Türk kahvesine zam geldi. 40 yıl hatırı vardı artık o da kalmayacak
Son Haberler
Seren Serengil'den İmamoğlu’na sokak havaları çağrısı Magazin
Seren Serengil'den İmamoğlu’na sokak havaları çağrısı
Emekli generallere konuşma yasağı geliyor. Kanun teklifi verildi Gündem
Emekli generallere konuşma yasağı geliyor. Kanun teklifi verildi
Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi
Tır ile otomobil çarpıştı. 1 yaralı Yerel Haberler
Tır ile otomobil çarpıştı. 1 yaralı
Annesini kil maskesiyle gören bebek korkudan ağladı Video
Annesini kil maskesiyle gören bebek korkudan ağladı
Kamyonetle motosiklet çarpıştı Yerel Haberler
Kamyonetle motosiklet çarpıştı
Seyir halindeki TIR’ın dorsesi alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki TIR’ın dorsesi alev alev yandı