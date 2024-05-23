Tek başına basın açıklaması yaptı. 33 bin kişi için

Kaplan, milyonlara hizmet eden ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bütün yükünü sırtında taşıyan sosyal güvenlik emekçilerinin yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti gibi kazanılmış haklarının verilmediğini belirtti. "EYT sürecinde sosyal güvenlik emekçilerinin sabah, akşam, hafta sonu demeden fedakarca çalışırken, bakanların sorumsuz açıklamaları yüzünden vatandaşla karşı karşıya kaldığı çabuk unutuldu.

EYT sürecinde verilen ikramiye, uzmanlık, 3600 ek gösterge sözleri çabuk unutuldu. 2022 yılında 689 bin 523 kişiye emekli aylığı bağlanırken, 2023 yılında EYT yasası gereğince 2 milyon 484 bin 335 kişiye emekli aylığını, bu vaatleri yapan ve sözlerinde durmadan kaybolan bakanlar değil, olağanüstü gayretle sosyal güvenlik emekçileri bağlamıştır," dedi.

"SGK EMEKÇİLERİ SOMUT ADIM BEKLİYOR"

Kaplan, SGK emekçilerinin 85 milyona 32 bin 981 çalışan ile hizmet verdiğini vurgulayarak, "2009 yılında 682 aktif sigortalıya bir SGK personeli düşerken, bugün bu rakam 760 aktif sigortalıya bir personel olarak gerilemiştir. Bu da EYT yasası olmasa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artan iş yüküne göre personel sayısının yetersiz olduğunun açık göstergesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu personeli, kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan ve yıllarca KPSS’ye hazırlanarak yüksek puanlarla ataması yapılan SGK emekçileri, açlık sınırındaki bir ücretle çalıştırılmaktadır.

Milyonlarca vatandaşa hizmet veren ve onların emekli aylığını bağlayan sosyal güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir," şeklinde konuştu.