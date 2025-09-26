Tek bir bardakla ile kalpte devrim!

Son dönemde başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünya çapında gerçekleştirilen kapsamlı bilimsel araştırmalar, Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasının geleneksel meyvesi olan nar suyunun, kalp sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Elde edilen bulgular, nar suyunun sadece basit bir içecek olmanın ötesinde, kardiyovasküler sistem için benzersiz faydalar barındırdığını ortaya koydu.

UZMANLAR 'DEVRİMCİ' OLARAK İFADE ETTİ

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren önde gelen uzmanlardan, Harvard Tıp Fakültesi Kardiyoloji Departmanı'ndan Prof. Dr. Elizabeth Carter, nar suyunun yüksek antioksidan içeriğine dikkat çekti.

Prof. Carter, günlük düzenli nar suyu tüketiminin, özellikle damar sertleşmesi (ateroskleroz) üzerindeki yavaşlatıcı ve hatta geri çevirici etkilerini gözlemlediklerini ifade etti.

Carter, "Araştırmalarımızda, nar suyunun kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan ve esnekliğini koruyan endotel fonksiyonunu dramatik bir şekilde iyileştirdiğini gördük. Bu, kalbin kanı pompalama verimini artırıyor ve adeta bir saat gibi ritmik çalışmasını sağlıyor" sözlerini kaydetti.

NİTRİK OKSİT ÜRETİMİ KİLİT ROL OYNADI

İngiltere'deki Imperial College London Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Julian Davies ise nar suyunun içerdiği polifenolik bileşiklerin vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırmasına odaklandı. Dr. Davies, bu durumun tansiyonun düşürülmesi ve kan akışının kolaylaştırılması açısından kilit rol oynadığını belirtti. Davies, "Nar suyunun, sistolik kan basıncını anlamlı ölçüde düşürdüğüne dair güçlü klinik kanıtlar mevcut. Düzenli tüketimin, yüksek tansiyon riskini azaltmada geleneksel yöntemlere ek olarak güçlü bir destek sunduğunu saptadık" vurguladı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÇARPICI SONUÇLAR VERDİ

Nar suyunun faydalarına ilişkin en dikkat çekici çalışmalardan biri de İsrail'de Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü'nde yapıldı.

Çalışmada, gönüllü katılımcıların bir ay boyunca her gün bir bardak nar suyu içmeleri sağlandı.

Çalışma sonunda, katılımcıların kan tahlillerinde antioksidan kapasitesinin belirgin bir şekilde arttığı ve serbest radikallere karşı daha güçlü bir direnç kazandığı görüldü. Bu veriler, nar suyunun kalp hücrelerini koruyarak uzun vadede kronik kalp hastalıklarına karşı kalkan oluşturabileceğini bilimsel olarak gösterdi.